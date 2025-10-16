Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Oct 2025 8:31 AM IST
    16 Oct 2025 8:31 AM IST

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്​ ആഘോഷത്തുടക്കം

    ഡ്രോ​ൺ ഷോ​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്​ ആഘോഷത്തുടക്കം
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ണ്​ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ബാ​ൻ​ഡ്​ മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ മു​ഴു​വ​ൻ ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങി​യ പ​രേ​ഡും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഡ്രോ​ൺ ഷോ​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. മേ​യ്​ 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 30ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ റൈ​ഡു​ക​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു കോ​ടി ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘​ഡ്രീം ​ദു​ബൈ’​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ലും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ലും മാ​സ​ത്തി​ലും മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ലു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. എ​ല്ലാ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും മെ​യി​ൻ സ്​​റ്റേ​ജി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. കാ​ഷ്​ റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഐ ​ഫോ​ണു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണം, കാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പു​തി​യ സീ​സ​ൺ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച എ​ഡി​ഷ​നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം, റൈ​ഡു​ക​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​തി​ഥി​ക​ളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​റ്റ് ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1.05 കോ​ടി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ൺ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 25 ദി​ർ​ഹ​മും വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 30 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സ്​ വ​രെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും 65 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

