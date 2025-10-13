Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    നാല്​ റൂട്ടുകളിൽ ആർ.ടി.എ ബസ്​ സർവിസ്​ നടത്തും
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ആർ.ടി.എയുടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ ബസ്​ സർവിസ് ​(ഫയൽ)

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദകേന്ദ്രമായ ഗ്ലോബൽ വി​ല്ലേജിന്‍റെ 30ാം സീസൺ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ദിവസങ്ങളിൽ 25 ദിർഹമും വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ 30 ദിർഹമുമാണ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​. മൂന്നു വയസ്സ്​ വരെ കുട്ടികൾക്കും 65ന്​ മുകളിലുള്ള പ്രായമായവർക്കും നിശ്​ചയദാർഢ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്​. ഒക്​ടോബർ 15 മുതലാണ്​ പുതിയ സീസണ് തുടക്കമാകുന്നത്​.

    അതിനിടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) പ്രത്യേക ബസ്​ സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​. നാല്​ നേരിട്ടുള്ള ബസ്​ റൂട്ടുകളാണ്​ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്​. അതോടൊപ്പം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനകത്ത്​ ഇലക്​ട്രിക്​ ടൂറിസ്റ്റ്​ അബ്ര സർവിസും ആർ.ടി.എ പുനരാരംഭിക്കും. ദുബൈയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്​ ഗ്ലോബൽ വി​ല്ലേജിലേക്ക്​ ബസ്​ സർവിസുകളുള്ളത്​.

    യാത്രക്കാർക്ക്​ ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രാസൗകര്യമുള്ള പ്രീമിയം ബസുകളാണ്​ യാത്രക്ക്​ സജ്ജമാക്കുന്നത്​. റാശിദിയ ബസ്​ സ്​റ്റേഷൻ, യൂനിയൻ ബസ്​ സ്​റ്റേഷൻ, അൽ ഗുബൈബ ബസ്​ സ്​റ്റേഷൻ, മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ ബസ്​ സ്​റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്​ ബസുകൾ പുറപ്പെടുക. കഴിഞ്ഞ വർഷവും സമാനമായ ബസ്​ സർവിസ്​ ആർ.ടി.എ ഒരുക്കിയിരുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ബസ്​ സർവിസുകൾ യാത്രക്കാർക്ക്​ വലിയ രീതിയിൽ സൗകര്യപ്രദമായ സംവിധാനമാണ്​. പുതിയ സീസൺ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച എഡിഷനാണ്​ അടുത്തതെന്നാണ്​ വാഗ്​ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​.

    അന്താരാഷ്ട്ര പവലിയനുകൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, ഷോപ്പിങ്​ അനുഭവം, റൈഡുകൾ, തൽസമയ വിനോദ പരിപാടികൾ അടക്കമുള്ള സാധാരണ പരിപാടികൾകൊപ്പം അഥിതികളെ അൽഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ആകർഷണങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റെക്കോർഡുകൾ മറികടന്ന സന്ദർശക പ്രവാഹമാണ്​ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്​. ആകെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം 1.05 കോടിയാണെന്നാണ്​ സംഘാടകർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്​.

    X