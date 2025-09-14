Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    14 Sept 2025 7:27 PM IST
    14 Sept 2025 7:27 PM IST

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ 30ാം സീസൺ ഒക്​ടോബർ 15 മുതൽ

    മേയ്​ 10വരെ ആഗോളഗ്രാമം സന്ദർകരെ സ്വീകരിക്കും
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ വേനൽകാലത്തെ അടച്ചിടലിന്​ ശേഷം 30ാം സീസണിനായി ഒക്​ടോബർ 15മുതൽ തുറക്കും. ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പവലിയനുകളും വിവിധ വിനോദ അവസരങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന ആഗോളഗ്രാമം അടുത്തവർഷം മേയ്​ 10വരെ സന്ദർകരെ സ്വീകരിക്കും. യു.എ.ഇയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെയും താമസക്കാരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് 30ാം വർഷത്തിലേക്ക്​ പ്രവവേശിക്കുന്നു​വെന്ന പ്രത്യേകത ഇത്തവണയുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റെക്കോർഡുകൾ മറികടന്ന സന്ദർശക പ്രവാഹമാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്​. ആകെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം 1.05കോടിയാണെന്നാണ്​ സംഘാടകർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്​.

    പുതിയ സീസൺ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച എഡിഷനാണ്​ അടുത്തതെന്നാണ്​ വാഗ്​ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​. അന്താരാഷ്ട്ര പവലിയനുകൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, ഷോപ്പിങ്​ അനുഭവം, റൈഡുകൾ, തൽസമയ വിനോദ പരിപാടികൾ അടക്കമുള്ള സാധാരണ പരിപാടികൾകൊപ്പം അഥിതികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ആകർഷണങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്​.

    പുതിയ സീസണിലെ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 25ദിർഹമും 30ദിർഹമും ആയിരുന്നു നിരക്ക്​. മൂന്ന്​ വയസിൽ കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും 65വയസ്​ പിന്നിട്ടവർക്കും നിശ്​ചയദാർഡ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉ​ൾപ്പെട്ടവർക്കും പ്രവേശനം സൗജന്യവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 40,000ഷോകളും 200ലേറെ ഭക്ഷ്യ ഔട്​ലെറ്റുകളും 200ഓളം റൈഡുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

    പുതുവൽസര രാവിലും മറ്റും നടന്ന കരിമരുന്ന്​ പ്രയോഗങ്ങളും ഏറെ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. 1996ൽ ഏതാനും പവലിയനുകളുമായി ആരംഭിച്ച ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ അതിവേഗത്തിലാണ്​ നഗരത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി വളർന്നത്​. എല്ലാ വർഷവും വേനൽകാലത്ത്​ ചൂട്​ കാരണമായി അടച്ചിടുന്ന വി​ല്ലേജിൽ അറ്റകുറ്റപണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഈ കാലയളവിലാണ്​. വരു ആഴ്ചകളിൽ പുതിയ സീസൺ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.



