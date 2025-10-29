Begin typing your search above and press return to search.
    29 Oct 2025 7:42 AM IST
    29 Oct 2025 7:42 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ത​കാ​ഫു​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡി​ന്

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ത​കാ​ഫു​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റീ​ത​കാ​ഫു​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം

    ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ്​ സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ത​വാ​ബ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ശ​രീ​അ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​പ്പ് പു​ര​സ്കാ​രം ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡി​ന്. ഏ​ഴാ​മ​ത്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ത​കാ​ഫു​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റീ​ത​കാ​ഫു​ൽ ഫോ​റം-2025​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ്​ വേ​ദി​യി​ൽ സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ത​വാ​ബ് പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ദു​ബൈ ദു​സി​റ്റ്താ​നി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ അ​ൽ​ഹു​ദ സെ​ന്‍റ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് (സി.​ഐ.​ബി.​ഇ) ആ​ണ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ഗോ​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ധ​ന​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വ് ആ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി​ത​ന്നെ, ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഷ്യ​സ്​ മെ​റ്റ​ലി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​കീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ്​ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​യി ഇ​ത്.

    ഒ​രു ദി​ർ​ഹം മു​ത​ലു​ള്ള, വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​​ക്ഷേ​പം ഇ​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​പ്. അ​ൽ ഹു​ദ സെ​ന്‍റ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ൽ​നി​ന്ന് സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ത​കാ​ഫു​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റീ​ത​കാ​ഫു​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​തി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ ഒ​സ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

