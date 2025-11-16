Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:39 PM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ​ഞ്ച​ർ സിം​പോ​സി​യ​ം; മി​ക​വ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ​ഞ്ച​ർ സിം​പോ​സി​യ​ം; മി​ക​വ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ​ഞ്ച​ർ സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ടൈ​റ്റാ​മി​ക് യൂ​സേ​ഴ്സ് ഫോ​റം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ൽ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് സെ​ക്ട​ർ അ​സി.​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​ൻ​ഖി​തി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ദു​ബൈ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും കൈ​വ​രി​ച്ച ന​വീ​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​വ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. വി​മാ​ന യാ​ത്രാ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച​യ​റി​യാ​നു​മാ​ണ്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തു​വ​ഴി ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ട്രാ​വ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ന​വീ​ന​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞ മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റ​ട്ടെ​യെ​ന്ന​താ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsGDRFAgulf news malayalam
