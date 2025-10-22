Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Oct 2025 9:39 AM IST
    date_range 22 Oct 2025 9:39 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് വീ​ക്കി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് വീ​ക്കി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് വീ​ക്കി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന, പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​ന ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ദ​ഹ​ക്, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് വീ​ക്കി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ്‌ വീ​ക്കി​ൽ പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ സം​സ്കാ​രം, ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​നം, കാ​ർ​ഷി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​താ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ രം​​ഗ​ത്തെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 75 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 2070 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ (സ്പെ​ഷ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്) ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന, പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​ന ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ദ​ഹ​ക്, സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി ജ​ല​വി​ഭ​വ കാ​ർ​ഷി​ക വ​കു​പ്പ് വൈ​സ് മി​നി​സ്റ്റ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ മു​ഷൈ​തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​ദ്യ​ദി​നം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ്‌ വീ​ക്ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ലെ​ത്തി.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് വീ​ക്കി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ​ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്​ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങേ​കു​ന്ന സാ​യി​ദ് ഹ​യ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​മാ​യി ലു​ലു ചേ​ർ​ന്നു​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സാ​യി​ദ് ഹ​യ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ലി അ​ൽ ഹു​മൈ​ദാ​നും ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി ശൈ​ഖ ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ലു​ലു പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പ​ണി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​പ​ണി ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല, ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ലിം വി.​ഐ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ് സി.​ഇ.​ഒ മെ​യ്‌​വ​ന്ത് ജ​ബ​ർ​ഖി​ൽ, ലു​ലു പ്രൈ​വ​റ്റ് ലേ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​മീം സൈ​നു​ലാ​ബ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ഗ​ന്ധ ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സോ​ഴ്സി​ങ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ബ​വാ​ബ്ത് ലി​വാ ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ഹു​മൈ​ദ് അ​ലി അ​ൽ​സാ​ബി അ​ൽ താ​യി​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ടി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​ണ് ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് വീ​ക്ക്.

