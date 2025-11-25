Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Nov 2025 9:32 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 9:32 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​വാ​സി യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​വാ​സി യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​വാ​സി യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​വാ​സി യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഓ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ഫ​രീ​ദ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി ദാ​മോ​ദ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ഗേ​ഷ് മാ​വി​ല സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ്, ഹം​സ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ, മെ​യ്‌​ദാ​ൻ ഷെ​രീ​ഷ്, മു​ജീ​ബ്, ഹാ​രി​സ്, ഷ​ഫീ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ല്ല ക​മാ​ൻ​പാ​ലം, ജോ​ൺ​സ​ൺ, സ​ജി ആ​ശ്ര​യം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നാ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ളെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ചെ​ണ്ട മേ​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്തും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും പൂ​ക്ക​ള​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

