Madhyamam
    22 Sept 2025 8:43 AM IST
    22 Sept 2025 8:43 AM IST

    ആ​ഗോ​ള സ്വ​യം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ സംഗമം 24ന്​ ​തു​ട​ങ്ങും

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ സെ​ൽ​ഫ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ച​ല​ഞ്ച് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും
    ദു​ബൈ: സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഗ​താ​ഗ​ത​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മം​​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ സെ​ൽ​ഫ്​ ​ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ച​ല​ഞ്ച്​ വി​ജ​യി​ക​ളെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 30 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ്​ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക. നാ​ല്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​ങ്ങ​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം നേ​ടി​യ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​മാ​ണ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വി​റൈ​ഡ്, ഡെ​സൂ​ചെ ബാ​ൻ, ബ്രൈ​റ്റ്​​ഡ്രൈ​വ്, അ​ൽ​പ്​ ലാ​ബ്, ഷി​പ്​​ടെ​ക്, സീ​ബ​ബ്​​ൾ​സ്, ഓ​ർ​ക്വാ​ബോ​ട്ട്, പി​ക്​​മൂ​വി​ങ്, ഹെ​രി​യോ​ട്ട്​-​വാ​ട്ട്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ദു​ബൈ, സു​റ ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​ർ​തി, റി​ലോ​സ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. അ​ത​ത്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​ന്തി​മ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മു​ൻ​നി​ര മൊ​ബി​ലി​റ്റി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ദു​ബൈ സെ​ൽ​ഫ് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ക​ല​നം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഫീ​ൽ​ഡ്​ ത​ല​ത്തി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യ ബി​സി​ന​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ ലാ​ഭ​ക്ഷ​മ​ത, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​കും അ​ന്തി​മ വി​ജ​യി​ക​ളെ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക.

    2030 ഓ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​ 25 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

