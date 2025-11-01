Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ.​ഐ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 7:50 AM IST

    എ.​ഐ ഭ​ര​ണ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    എ.​ഐ ഭ​ര​ണ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ലും ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച്, ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ‘ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫ് 2025’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. എ.​ഐ അ​വാ​ർ​ഡ്‌​സ് സീ​രീ​സാ​ണ് ഈ ​ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തു​മാ​യ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്.

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പോ​സി​റ്റി​വ് ശ​ക്തി​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന​താ​യും ‘എ.​ഐ ഭ​ര​ണം’ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക തീ​രു​മാ​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും സു​താ​ര്യ​ത​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വി​നെ​യാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് സെ​ക്ട​റി​ലെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ എ​ക്സ്പ​ർ​ട്ട് ഖാ​ലി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മി​ദി​യ അ​ൽ ഫ​ലാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gdrfAir servicegovernancegulfnewsUAE
    News Summary - Global acceptance of GDRF in AI governance
    Similar News
    Next Story
    X