Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 1:33 PM IST

    ജൈ​ടെ​ക്സ് വേ​ദി മാ​റു​ന്നു; അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി​യി​ൽ

    നി​ല​വി​ൽ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് മേ​ള ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്​
    ജൈ​ടെ​ക്സ് വേ​ദി മാ​റു​ന്നു; അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി​യി​ൽ
    ദു​ബൈ: ആ​ഗോ​ള സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ള​യാ​യ ജൈ​ടെ​ക്സി​ന്റെ വേ​ദി മാ​റ്റു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ദു​ബൈ എ​ക്സ്പോ​സി​റ്റി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും മേ​ള ന​ട​ക്കു​ക. ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2026 ഡി​സം​ബ​ർ 7 മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജൈ​ടെ​ക്സ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ദു​ബൈ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ജ​ണ്ട ഡി33​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നീ​ക്കം. പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​യി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​​ദ​​ര്‍​ശ​​ന​​മാ​​യ ജൈ​​ടെ​​ക്​​​സി​ൽ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ നൂ​റി​ലേ​റെ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍​നി​​ന്നാ​​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക​​വി​​ദ്യ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ല്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ള്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍​ശ​​നം ഒ​​രു​​ക്കാ​റു​​ണ്ട്.

    ലോ​​ക​​ത്തെ പ്ര​​മു​​ഖ ഐ.​​ടി ക​​മ്പ​നി​​ക​​ളും സ്​​​റ്റാ​​ര്‍​ട്ട​​പ്പു​​ക​​ളും ഏ​​റ്റ​​വും പു​​തി​​യ ഉ​​ല്‍​പ​​ന്ന​​ങ്ങ​​ള്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന മേ​​ള പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ സ​ന്ദ​ർ​ക​രെ​യാ​ണ്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​നി​​ര​​വ​​ധി നൂ​​ത​​ന ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​ടെ​യും ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​​ദ​​ര്‍​ശ​​ന​​ത്തി​നൊ​പ്പം വ്യ​​ത്യ​​സ്​​​ത വി​​ഷ​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള കോ​​ണ്‍​ഫ​​റ​​ന്‍​സു​​ക​​ളും വ​​ര്‍​ക്​​​ഷോ​​പ്പു​​ക​​ളും വി​​വി​​ധ വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ലാ​​യി അ​​ര​​ങ്ങേ​​റാ​റു​മു​​ണ്ട്. എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - GITEX changes venue; to Expo City next year
