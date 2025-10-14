Begin typing your search above and press return to search.
    14 Oct 2025 9:07 AM IST
    ജൈ​ടെ​ക്സി​ന്​ തു​ട​ക്കം; ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി ടെ​ക്​ ലോ​കം

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ജൈ​ടെ​ക്സി​ന്​ തു​ട​ക്കം; ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി ടെ​ക്​ ലോ​കം
    ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജൈ​ടെ​ക്സ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ള​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ജൈ​ടെ​ക്സ്​ ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തു​ത​ല​മു​റ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ അ​ത്ഭു​ത ലോ​കം കാ​ണാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഷ്ട​ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്​​. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മ​ഹാ​മേ​ള​ക്ക്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പി​ന്തു​ണ​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മേ​ള​ക്ക്​ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഏ​റെ ​സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം, ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ​യു​ടെ ഉ​പ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ക്​​തൂം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം, ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ശേ​ഷം വി​വി​ധ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.180 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 6000ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, 2000 സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, 1200 നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ്​ 45ാമ​ത്​ പ​തി​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ്​ മി​ഷ​ന്‍റെ പ​വി​ലി​യ​നും മേ​ള​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്​. അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ഗൂ​ഗ്​​ൾ, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്​​റ്റ്, ഹു​വാ​യ്, നോ​ക്കി​യ അ​ട​ക്കം സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ രം​ഗ​ത്തെ ​മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ​പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ, സ്ഥാ​പ​ക​ർ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ, വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന 14,00ല​ധി​കം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ച​ട​ക്കും. എ.​ഐ, ക്ലൗ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ക്​​ച​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന ഡേ​റ്റ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ, ഗ്രീ​ൻ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​ഷ​യ​മാ​കും.

    ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, ക്വാ​ണ്ടം ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യം, ക്രി​പ്​​റ്റോ​ഗ്ര​ഫി എ​ന്നീ ഭാ​വി സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ക്വാ​ണ്ടം എ​ക്സ്​​പോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ, ക​മ്പ​നി ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മേ​ള​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യെ​ത്തും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ബി​സി​ന​സ്​ ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സാ​ക്ഷി​യാ​കും. രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 17ന്​ ​സ​മാ​പി​ക്കും.

