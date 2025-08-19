Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:04 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:04 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ജ​നി​ത​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ല​ക്ഷ്യം കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ജ​നി​ത ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ജ​നി​ത​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ജ​നി​ത​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​ക്കു​റ​വ്, ര​ക്ത​വൈ​ക​ല്യം, സ്‌​പൈ​ന​ല്‍ മ​സ്‌​കു​ലാ​ര്‍ അ​ട്രോ​ഫി (എ​സ്.​എം.​എ) പോ​ലു​ള്ള അ​പൂ​ര്‍വ രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 815ലേ​റെ ബാ​ല്യ​കാ​ല ജ​നി​ത​ക അ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നൂ​ത​ന​മാ​യ ജി​നോം സീ​ക്വ​ന്‍സി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​രം​ഭ​ത്തി​ലേ​യു​ള്ള ജീ​ന്‍ തെ​റ​പ്പി പോ​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ക​ള്‍ വ​ഴി ഇ​ത്ത​രം രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഭേ​ദ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വും. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ ജ​ന​ന​സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​ക്കി​ള്‍ക്കൊ​ടി​യി​ലെ ര​ക്ത സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ന​സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ജ​നി​ത​ക അ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വും. ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം 21 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കും.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ജ​നി​ത​ക അ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ല്‍ തു​ട​ര്‍പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ജ​നി​ത​ക കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രു​ടെ​യും മ​ള്‍ട്ടി ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് റ​ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യും. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ള്‍ നേ​ര​ത്തേ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ണ്ട​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​നൂ​റ ഖ​മി​സ് അ​ള്‍ ഗൈ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ എം42​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കാ​നാ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ദാ​ന​ത്ത് അ​ല്‍ ഇ​മാ​റാ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​മാ​ണ് ജ​നി​ത​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabinewbornsGenetic Testing
    News Summary - Genetic testing for newborns in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X