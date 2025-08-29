Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലിം​ഗ സ​മ​ത്വം: ദു​ബൈ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 6:38 AM IST

    ലിം​ഗ സ​മ​ത്വം: ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ം
    ലിം​ഗ സ​മ​ത്വം: ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടി.​യു.​വി​യു​ടെ ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി

    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ഭ​ര​ണ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ലിം​ഗ സ​മ​ത്വ​വും വ​നി​ത ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം. ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള റേ​റ്റി​ങ്​ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടി.​യു.​വി​യാ​ണ്​ ഐ.​എ​സ്.​ഒ 53800 അം​ഗീ​കാ​രം ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത ദി​ന​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​യി. ദേ​ശീ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​നി​ത​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ നേ​ട്ടം ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ സാ​മൂ​ഹി​ക, ഭ​ര​ണ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ർ​വാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്​ ബി​ൻ ഗ​ലി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വ​വും സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ദു​ബൈ​യും യു.​എ.​ഇ​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ​യാ​ണ്​ ഈ ​നേ​ട്ടം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gender equalitydubai municipalityRecognitionreceivesiso
    News Summary - Gender Equality: Dubai Municipality receives ISO recognition
    Similar News
    Next Story
    X