Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ര​ത്‌​ന​ശാ​സ്ത്രം’
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 8:41 AM IST

    ‘ര​ത്‌​ന​ശാ​സ്ത്രം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ര​ത്‌​ന​ശാ​സ്ത്രം’
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശി​വാ​സ് എ​ഴു​തി​യ

    ‘ര​ത്ന ശാ​സ്ത്രം’​പു​സ്ത​കം

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​നൂ​പ്

    കി​ച്ചേ​രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: അ​മൂ​ല്യ​വും അ​ൽ​പ​മൂ​ല്യ​വു​മാ​യ ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​നൂ​പ് കി​ച്ചേ​രി പ്ര​മു​ഖ​വ്യ​വ​സാ​യി​യും ജ​നം ടി.​വി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ എ​ൻ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ശി​വാ​സ് ജ്വ​ല്ല​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ല്ലാ​സ് പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കെ. ​ബാ​ലാ​ജി, താ​ജ് കൊ​ല്ല​റ, മ​നോ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഒ. ​അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ പ്ലാ​നെ​റ്റ​റി ജെ​മ്മോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശി​വാ​സ് ആ​ണ് ‘ര​ത്ന ശാ​സ്ത്രം’​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്ര​ന്ഥ ക​ർ​ത്താ​വ്. കൈ​ര​ളി ബു​ക്‌​സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X