Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എയുടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 March 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 9:35 AM IST

    ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എയുടെ സ്​നേഹസ്പർശം; കുടുംബങ്ങളെ കണ്ട്​ തടവുകാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എയുടെ സ്​നേഹസ്പർശം; കുടുംബങ്ങളെ കണ്ട്​ തടവുകാർ
    cancel
    camera_alt

    വനിത അന്തേവാസികൾക്ക് കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മൊബൈൽ കാർഡുകൾ

    വിതരണം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അൽ അവീറിലെ തടവുകാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാരുണ്യത്തിന്‍റെ സ്പർശമായി ദുബൈ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ. ഈദ് ദിനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൺകുളിർക്കെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും അന്തേവാസികൾക്ക് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ അവസരമൊരുക്കി. ‘ഈദ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി’ എന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ വിവിധ രാജ്യക്കാരായ നിരവധി പേർക്കാണ് കുടുംബങ്ങളുമായി വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചത്.

    പെരുന്നാൾ പോലെയുള്ള ആഘോഷവേളകളിൽ കുടുംബത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിക്കുന്നവരാണ് തടവുകാർ. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസിലാക്കിയാണ് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ പ്രത്യേക വീഡിയോ കോൾ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

    നേരിൽ കാണുന്ന പ്രതീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈദ് ആശംസകൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ സൗജന്യ മൊബൈൽ ഫോൺ കാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അകലെയാണെന്നുള്ള വിഷമം മറന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് ഈദ് ദിനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

    സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ളവരിലേക്കും കാരുണ്യവും സ്നേഹവും എത്തിക്കാനുള്ള ദുബൈ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാവുകയാണ് ഈ ഇടപെടൽ. ആഘോഷദിനങ്ങളിൽ ആരും ഒറ്റപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന മാനവിക സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നീക്കം, ദുബൈയുടെ മനുഷ്യപ്പറ്റും കരുതലും കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:prisonersmeetgulfUAEfamilies
    News Summary - GDRFA's loving touch; Prisoners meet their families
    X