Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎയർഷോയിൽ പുതിയ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:25 AM IST

    എയർഷോയിൽ പുതിയ സേവനങ്ങളുമായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ ആ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    എയർഷോയിൽ പുതിയ സേവനങ്ങളുമായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ
    cancel
    camera_alt

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ബ്രോ​ഷ​ർ

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ എ​യ്റോ​സ്‌​പേ​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ 2025ൽ ​അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ നി​ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ​ഷോ​യി​ൽ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ന​മ്പ​ർ 1605ലാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പ​വി​ലി​യ​ൻ.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ദൗ​ത്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​ഗു​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ എ​ളു​പ്പ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ന​വാ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യോ​ഗ്യ​രാ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക, ക​മാ​ൻ​ഡ് ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ (എ.​ഐ) സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ലാ​മ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​സ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം 04 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ.ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ദു​ബൈ യാ​ത്ര​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന വി​സ സേ​വ​നം, ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് കോ​റി​ഡോ​ർ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​ബൈ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്വാ​ഗ​താ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത ഹാ​പ്പി​നെ​സ് കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യും ഒ​പ്പം ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ മ​റ്റു സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും എ​യ​ർ​ഷോ​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    148 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1500ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും 200ൽ ​അ​ധി​കം വാ​ണി​ജ്യ, സൈ​നി​ക, സ്വ​കാ​ര്യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ വ്യോ​മ​യാ​നം, പ്ര​തി​രോ​ധം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യാ​ണ്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തു​മ​യോ​ടെ, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, ദു​ബൈ വി​ഷ​ൻ 203​3ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airshowGDRFANew services
    News Summary - GDRFA to launch new services at airshow
    Similar News
    Next Story
    X