Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:10 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ്രാ​ൻ ഫോ​ണ്ടോ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ടീം

    ​സൈ​ക്ലി​ങ്​ ടീം ​ നേ​ടി​യ​ത്​ ആ​റ് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ
    ‘ബൈ​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ്രാ​ൻ ഫോ​ണ്ടോ’ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ടീം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സൈ​ക്ലി​ങ്​ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ‘ബൈ​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ്രാ​ൻ ഫോ​ണ്ടോ’ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ടീം. ​

    അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച 150 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റ് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ടീം ​ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ടീം ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പു​രു​ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ താ​രി​ഖ് ഉ​ബൈ​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​മെ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    ഇ​തേ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വ​നി​താ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​മാ​റാ​ത്തി പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി​യും ഏ​ജ് ഗ്രൂ​പ്പ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റാ​ശി​ദ് സു​വൈ​ദാ​നും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കാ​യി​ക അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ന​യ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​തു​ജ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി.

