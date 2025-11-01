Begin typing your search above and press return to search.
    സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃക തീർത്ത്​​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 140ല​ധി​കം സ​ന്ന​ദ്ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ
    സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃക തീർത്ത്​​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ
    ദു​ബൈ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം മു​ന്നേ​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). 2024-25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 140ല​ധി​കം സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. 2,200 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും 1,300 ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടി​യ​ത്​ മൂ​ന്നു​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ. 42,000ത്തി​ല​ധി​കം സേ​വ​ന സ​മ​യ​മാ​ണ്​ ഇ​തി​നാ​യി ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ ചെ​ല​വി​ട്ട​ത്.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘നാ​ഷ​ന​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പാ​ർ​ട്ടി​സി​പ്പേ​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്കി’​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2024ൽ ​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ന​ട​ത്തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​തൃ​പ്തി നി​ര​ക്ക്​ 96 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ​ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 2020ൽ 2.3 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2024ൽ ​അ​ത് 30 ശ​ത​മാ​നം ക​വി​ഞ്ഞു. 2025ൽ ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 994 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ദേ​ശീ​യ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ദാ​ന​സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​ന മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ്​ എ​ന്ന​ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും മാ​ന​വി​ക​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ്​ ഒ​രു ജീ​വി​ത​രീ​തി​യാ​യി തീ​രാ​നും ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​വും ദേ​ശീ​യ ദാ​ന​മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്‍റെ സ്തം​ഭ​മാ​യി മാ​റാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

