Madhyamam
    U.A.E
    11 Jan 2026 6:22 AM IST
    11 Jan 2026 6:22 AM IST

    വെ​ർ​ച്വ​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം വി​ജ​യ​ക​ര​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    ‘ബ്ലൂ ​ക​ണ​ക്ട്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ​യാ​ണി​ത്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    വെ​ർ​ച്വ​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം വി​ജ​യ​ക​ര​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ

    ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വെ​ർ​ച്വ​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ‘ബ്ലൂ ​ക​ണ​ക്ട്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വും വി​ജ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഉ​പ മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​സം​രം​ഭം മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​ശാ​ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നോ​ടും ഈ ​നീ​ക്കം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വെ​ർ​ച്വ​ൽ, ഹൈ​ബ്രി​ഡ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ബ്ലൂ ​ക​ണ​ക്ട്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ലൈ​വ് സ്ട്രീ​മി​ങ്, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മാ​ന​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രൊ​റ്റ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘ബ്ലൂ ​ക​ണ​ക്ട്’. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും സ​മ​യ​വും പ​രി​ശ്ര​മ​വും ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, സം​ഘാ​ട​ക​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും അ​ഭി​പ്രാ​യ പ​ങ്കു​വെ​പ്പി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ‘ബ്ലൂ ​ക​ണ​ക്ട്’, അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​പ്പി​ൾ ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ല​ളി​ത​മാ​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​ണ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ക്കി, ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    GDRFA New Year's Celebration
    News Summary - GDRFA says virtual New Year's celebration was a success
