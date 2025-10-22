Begin typing your search above and press return to search.
    സ്റ്റീ​വി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി

    സ്റ്റീ​വി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    സ്റ്റീ​വി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​വി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റീ​വി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​റ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം നോ​മി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ഹൈ​രി, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​സോ​ഴ്സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​ർ​വി​സ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​മി​ക​വി​നു​മു​ള്ള ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം യു.​എ.​ഇ​യെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും കൊ​ണ്ട് ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ നേ​ട്ടം സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള മി​ക​വ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യ​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - G.D.R.F.A. receives Stevie International Business Award
