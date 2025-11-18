Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:06 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹി​ഷ്ണു​താ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹി​ഷ്ണു​താ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹി​ഷ്ണു​താ ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ താ​മ​സ കു​ടി​യേ​റ്റ

    വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹി​ഷ്ണു​താ ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ താ​മ​സ കു​ടി​യേ​റ്റ വ​കു​പ്പ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​ൽ ഫ​ഹീ​ദി ഹി​സ്റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​വും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​ണ്ട​ർ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ്, ദു​ബൈ ക​ൾ​ച​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​യി​ദ് ആ​ൻ​ഡ്​ റാ​ശി​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പൈ​തൃ​ക യാ​ത്ര​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​മാ​റാ​ത്തി സം​സ്കാ​ര​ത്തെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദി​നെ​യും ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദി​നെ​യും സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മാ​ഗ​മം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsg.d.r.f.agulfnewsmalayalam
    News Summary - G.D.R.F.A. observes International Day for Tolerance
    Similar News
    Next Story
    X