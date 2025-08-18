Begin typing your search above and press return to search.
    18 Aug 2025 9:33 AM IST
    18 Aug 2025 9:33 AM IST

    സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ- നബ്ദ് അൽ ഇമാറാത്ത്​ ധാരണ

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ‘ന​ബ്ദ് അ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്ത്’ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീ​മും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ‘ന​ബ്ദ് അ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്ത്’ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീ​മു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ടു.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​​ സ​ഹ​ക​ര​ണം.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഹ്യൂ​മ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​വ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗാ​നം സാ​യി​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ഈ​മും ‘ന​ബ്ദ് അ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്ത്’ ടീം ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ന​വാ​ബ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി​യു​മാ​ണ്​ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ​പ​രി​ച​യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും.

