Madhyamam
    9 Oct 2025 9:25 AM IST
    9 Oct 2025 9:25 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നൂ​ത​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    ആ​ക്സ​സ് എ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് എ​ക്സ്പോ​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നൂ​ത​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നൂ​ത​ന സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​ഴാ​മ​ത് ആ​ക്സ​സ് എ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് എ​ക്സ്പോ​യി​ലാ​ണ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘സ​ലാ​മ’ എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, ‘ഹാ​പ്പി​ന​സ് കാ​ർ​ഡ്, ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ‘04’, ‘ക​ഫാ​ത്തി’ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഹ​ബ്ബ്, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ, പൗ​ര​ത്വ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വേ​ശ​നാ​നു​മ​തി, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    കൂ​ടാ​തെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​തി​ഭ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ‘ഐ ​വി​ൽ​ബി വാ​ട്ട്​ ഐ ​വാ​ണ്ട്​’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​രം​ഭ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹി​ത്യ പ​ര​മ്പ​ര​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ദി​ന പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഒ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ല​ഭ്യ​ത​യും ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും നൂ​ത​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.

