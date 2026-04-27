    Posted On
    date_range 27 April 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 7:27 AM IST

    ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എക്ക്​​ നേട്ടം

    10 വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​ 671 ബൗദ്ധിക സ്വത്തുക്കൾ
    ദുബൈ: ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ​ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായതായി താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ്​ (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ) അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​ 671 ബൗദ്ധിക കൃതികളും സ്വത്തുക്കളുമാണ്​. ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രത്യേക നയരൂപവത്​കരണം, നിയന്ത്രണ സംവിധാനം, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്ര സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ്​ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്​. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിലാണ് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്​. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ദിശാബോധവും വികസന കാഴ്ചപ്പാടും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തി. സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങളെ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും സേവന നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്താൻ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൂടെ ഈ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു.

    രാജ്യത്തിന്‍റെ നവീകരണ-ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സൂചികകളിൽ സംഭാവന നൽകുന്നതിനൊപ്പം അറിവ് അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ യു.എ.ഇയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. നവീകരണത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയായി കാണാതെ സർക്കാർ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറ്റുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്​. യഥാർഥ നവീകരണം അതിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാകുക. ഇത് സേവന വികസനത്തിനും ഭാവി സന്നദ്ധക്കും ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സെക്ടർ അസി. ഡയറക്ടർ ജനറലർ ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുൽ സമദ് ഹുസൈൻ സുലൈമാൻ പറഞ്ഞു.

    TAGS:GDRFAGDRFA appgulfnewsmalayalam
    News Summary - GDRFA gains in intellectual property registration
