    date_range 8 May 2026 11:22 AM IST
    date_range 8 May 2026 11:22 AM IST

    ഇമിഗ്രേഷൻ- പാസ്‌പോർട്ട് സേവന രംഗത്ത് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എക്ക്​ നേട്ടം

    ഗ്ലോബൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ​ 7 സ്റ്റാർ പദവി ലഭിച്ചു
    ഗ്ലോബൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ 7 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    സ്വീകരിക്കുന്നു

    ദുബൈ: ഇമിഗ്രേഷൻ- പാസ്‌പോർട്ട് സേവന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച്​ ദുബൈയിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്‍റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സ് (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ). ഗ്ലോബൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ സെവൻ സ്റ്റാർ പദവി സ്വന്തമാക്കി. പത്തിൽ ഒമ്പത്​ മാർക്ക് നേടിയാണ് ഈ നേട്ടം. ഇതോടെ ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായും കുടിയേറ്റ-പാസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പായും ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ മാറി.

    സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ വേഗതയും നിലവാരവും വർധിച്ചു എന്നതാണ് ഈ നേട്ടം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്. പുതിയ ആശയങ്ങളെ കേവലം കടലാസിൽ ഒതുക്കാതെ, അവയെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതാണ് ഈ ആഗോള അംഗീകാരത്തിന് പ്രധാന കാരണം.

    വിസ, പാസ്‌പോർട്ട്, യാത്രാ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിന്‍റെയും സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കി ജനങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കാനും മികച്ച ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം നൽകാനും ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എക്ക്​ സാധിച്ചു. ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കും.

    സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സുതാര്യമായ ഭരണനിർവഹണം, ജീവനക്കാരുടെ ശാക്തീകരണം, ഭാവിയിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, മികച്ച തൊഴിൽ സംസ്കാരം, അറിവുകളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ റേറ്റിങ്​ നൽകിയത്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്​ മെത്തഡോളജി, ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മനുഷ്യവിഭവശേഷിയിലുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപവും ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷന്‍റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു. ഈ അംഗീകാരം ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ യാത്രയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇതെന്ന് ദുബൈ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി പറഞ്ഞു.

    TAGS:immigrationGDRFApassport services
