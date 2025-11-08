Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:57 AM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ എ​ലൈ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗേ​റ്റ്‌​വേ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ എ​ലൈ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗേ​റ്റ്‌​വേ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​തി​ഥി​ക​ൾ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‍സ് ദു​ബൈ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ലൈ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗേ​റ്റ്‌​വേ 2025 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ദു​ബൈ നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​യി​ശ മി​റാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി, ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ ജ​മാ​ൽ, ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് സ​യ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഡോ. ​ബാ​സിം ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ന​ഖ്ബി, ക​നേ​ഡി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഇ​ൻ ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബ​ട്ടി അ​ൽ കി​ന്ദി, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​ർ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​ണ്ഡി​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, കൗ​ൺ​സി​ൽ, ക​രി​യ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ഴി തെ​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​ ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 20 പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച 200 റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലു​ള്ള എ​ട്ട്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 200ല​ധി​കം ആ​ഗോ​ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ള​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ​സ് കോ​ർ​ണ​റും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പും മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ൻ​സ്പ​യ​റി​ങ് ടീ​ച്ച​ർ’ സം​രം​ഭ​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationexhibitiong.d.r.f.agulf news malayalam
    News Summary - G.D.R.F.A. Elite Education Gateway Exhibition
    Similar News
    Next Story
    X