Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:16 AM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ലോ​ക വ​യോ​ജ​ന ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ലോ​ക വ​യോ​ജ​ന ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ദു​ബൈ: മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച്​ ലോ​ക വ​യോ​ജ​ന​ദി​നം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്(​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദു​ബൈ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദു​ബൈ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യി​ലെ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​അ​ബ്ദു​ൾ സ​മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.


    News Summary - G.D.R.F.A. Dubai World Day of Older Persons Celebration
