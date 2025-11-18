Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Nov 2025 8:17 AM IST
    18 Nov 2025 8:17 AM IST

    ദു​ബൈ എ​യ​ർ‌​ഷോ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ

    റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​
    ദു​ബൈ എ​യ​ർ‌​ഷോ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ എ​യ​ർ‌​ഷോ 2025ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്‍റ​റാ​ക്ടീ​വ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ സേ​വ​ന​പ​ര​മ്പ​ര നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​റി​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​റും ദു​ബൈ എ​യ​ർ‌​പോ​ർ​ട്ട്‌​സ് സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷി​ങ്കി​ത്തി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    അ​വ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ, ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, സ​ലാ​മ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം 04, ജി.​സി.​സി റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​സ, സ്മാ​ർ​ട്ട് കൊ​റി​ഡോ​ർ (റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ്), ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഹാ​പ്പി​ന​സ് കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി.ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ന്‍റെ​യും യാ​ത്ര​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ടും ല​ളി​ത​വു​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്ന്​ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യു​ടെ ഭാ​വി വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ മു​ഖ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ക്കി സേ​വ​ന​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദു​ബൈ​യെ ആ​ഗോ​ള ന​വീ​ക​ര​ണ ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ എ​യ​ർ‌​ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

