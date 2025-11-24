Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 7:37 AM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം യു.​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം യു.​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    യു.​കെ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം

    ദു​ബൈ: സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഭാ​വി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ലെ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം യു.​കെ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    സേ​വ​ന​നി​ല​വാ​ര​വും സ്ഥാ​പ​ന നൂ​ത​ന​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ല​ഫ്. കേ​ണ​ൽ സാ​ലിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി, ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സെ​ന്‍റ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ല​ഫ്. കേ​ണ​ൽ ഖ​ലീ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഫോ​ർ​ഷൈ​റ്റ് അ​ന​ലി​സ്റ്റ് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ മാ​നി അ​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ശി​ദ് അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ല​ണ്ട​നി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്‍റ​റും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്‌​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നും (ബി.​എ​സ്.​ഐ) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ബി​ർ​മി​ഗ്ഹാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഓ​ൺ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്‍റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്പി​ലും ലാ​ബ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ലും ദു​ബൈ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സേ​വ​ന രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന, ഭാ​വി​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് അ​തി​ർ​ത്തി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി സം​ഘം വി​ശ​ദ​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭാ​വി​യി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​യോ​ജി​ത​വും ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താം, മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത​വും വേ​ഗ​ത​യാ​ർ​ന്ന​തു​മാ​യ സേ​വ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രീ​തി​ക​ളും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യു.​കെ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ദു​ബൈ ഭാ​വി സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ukgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - G.D.R.F.A. delegation visits the UK
    Similar News
    Next Story
    X