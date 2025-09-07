Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:42 PM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    G.D.R.F.A. Creative Sponsorship Program Launched
    ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നൂ​ത​ന​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ എ​ട്ടാ​മ​ത് ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 2071 വി​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം, അ​റി​വ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സം​രം​ഭം.

    റോ​ച്ച​സ്റ്റ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, മ​റ്റു അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​ർ, കൂ​ടാ​തെ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​റൂ​നി(​ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഫ്രീ ​സോ​ൺ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ), ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മു​ഐ​നി(​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​സി. അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​യീ​ദ് അ​ൽ താ​യ​ർ (ദു​ബൈ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​മ്പ​ത്താ​യ മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്നും ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​വി​ക്ക് ത​യ്യാ​റാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദു​ബൈ​യെ ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ് -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള 39 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​ർ ലാ​ബി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മ്മി​ത​ബു​ദ്ധി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, ഭാ​വി-​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നൂ​ത​ന പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം, ദു​ബൈ​യെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും നൂ​ത​ന ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    News Summary - G.D.R.F.A. Creative Sponsorship Program Launched
