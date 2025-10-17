Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    17 Oct 2025 5:55 AM IST
    Updated On
    17 Oct 2025 5:55 AM IST

    സേവന മികവിന്​ സഹകരണം ഉറപ്പിച്ച്​​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ

    ജൈ​ടെ​ക്സ്​ വേ​ദി​യി​ൽ​ ‘പ​യ​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​ർ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ്’ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു​
    സേവന മികവിന്​ സഹകരണം ഉറപ്പിച്ച്​​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ
    ജൈ​ടെ​ക്സ് വേ​ദി​യി​ൽ ‘പ​യ​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​ർ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ്’ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) പ​യ​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​ർ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ദു​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ദു​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ലീ​ഗ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്, ദു​​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി, ഔ​ഖാ​ഫ്‌ ആ​ൻ​ഡ് മൈ​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജൈ​ടെ​ക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ 2025 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സേ​വ​ന മി​ക​വി​നും നൂ​ത​ന​ത്വ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​സ്സ ഈ​സാ ബു​ഹു​മൈ​ദ്, ദു​ബൈ ലീ​ഗ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ലു​യീ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ൽ​ഹൂ​ൽ, ദു​ബൈ ഹ്യൂ​മ​ൺ റി​സോ​ഴ്സ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഈ​സ ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ ന​തൂ​ഫ്, ഔ​ഖാ​ഫ്‌ ആ​ൻ​ഡ് മൈ​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ത്ത​വ, ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സ​ഈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ അ​റി​വും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും മി​ക​ച്ച പ്രാ​യോ​ഗി​ക മാ​തൃ​ക​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സ്ഥാ​പ​ന മി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    X