Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Aug 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 6:35 AM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ദു​ബൈ താ​മ​സ കു​ടി​യേ​റ്റ വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ സ​ദ​സ്സ്

    ദു​ബൈ: ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ദു​ബൈ താ​മ​സ കു​ടി​യേ​റ്റ വ​കു​പ്പ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). ‘കൈ ​കോ​ർ​ത്ത്, ന​മ്മ​ൾ 50ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന വ​നി​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​രി, ഉ​പ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​യെ​യും രാ​ജ്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​രി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച വ​നി​ത ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ പ​യ​നി​യേ​ഴ്സ് അ​വാ​ർ​ഡും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും​കൊ​ണ്ട് വേ​റി​ട്ടു​നി​ന്ന 44 വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്ക​ർ​ക്കാ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​രം. 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്​ വെ​റു​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മ​ല്ലെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്ര​മാ​താ​വ് ശൈ​ഖ ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് മു​ബാ​റ​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ യാ​ത്ര​യെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

