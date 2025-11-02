Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    2 Nov 2025 9:23 AM IST
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സം​ഘം സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ; തു​റ​മു​ഖ, സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി

    ദു​ബൈ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘ​ത്തി​ന് സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​തി​ർ​ത്തി, തു​റ​മു​ഖ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ-​പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ന്‍റെ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഉ​പ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ക്ട​റി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ വാ​ലി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ക്ട​റി​ലെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ മി​ദി​യ അ​ൽ ഫ​ലാ​സി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ദ​ഗ്ധ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ പാ​സി​ർ പാ​ൻ​ജാ​ങ് സ്കാ​നി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, വു​ഡ്‌​ലാ​ൻ​ഡ്സ് ചെ​ക്ക്‌​പോ​യ​ന്‍റ്, ചാ​ങി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    സ്വ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച സു​ര​ക്ഷ, യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​ഘം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ വേ​ഗ​ത, സു​ര​ക്ഷ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള മി​ക​ച്ച പ്രാ​യോ​ഗി​ക മാ​തൃ​ക​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ചെ​ക്ക്‌​പോ​യ​ന്‍റ്​​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (ഐ.​സി.​എ) ആ​സ്ഥാ​ന​വും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ, എ.​ഐ സം​യോ​ജി​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

