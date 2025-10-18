Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:36 AM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ദു​ബൈ കോ​ർ​ട്​​സും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ദു​ബൈ കോ​ർ​ട്​​സും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ജൈ​ടെ​ക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ലി​ൽ ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും

    ദു​ബൈ കോ​ർ​ട്​​സും ത​മ്മി​ലെ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​യോ​ജ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സും (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ കോ​ർ​ട്​​സും ത​മ്മി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജൈ​ടെ​ക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ 2025 വേ​ദി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി​യും ദു​ബൈ കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​സൈ​ഫ് ഗാ​നിം അ​ൽ സു​വൈ​ദി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യോ​ജി​ത സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും നീ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ ഡോ. ​സൈ​ഫ് ഗാ​നിം അ​ൽ സു​വൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ദു​ബൈ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ജ.​എ​സ്.​ബി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഡേ​റ്റാ കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും കൈ​മാ​റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, അ​ൽ അ​ദീ​ദ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഫീ​സ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കും.

    TAGS:UAE Newscooperation agreementgulf news malayalamDubai G.D.R.F.A
