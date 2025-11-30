Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Nov 2025 2:03 PM IST
    date_range 30 Nov 2025 2:03 PM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ​യും ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സും (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ (ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി) അ​തോ​റി​റ്റി​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി എ​ൻ​ട്രി ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് പെ​ർ​മി​റ്റ് സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖ​ല​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗൈ​ത്തും, ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​യി ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ആ​രി​ഫ് അ​മീ​രി​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി ജ​ന​ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഫാ​മി​ലി വെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്‍റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. നി​യ​മ, സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​തൊ​രു പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​ത​ന​വും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദു​ബൈ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും ദു​ബാ​യി​യെ ആ​ഗോ​ള ബി​സി​ന​സ് ഹ​ബ്ബാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഈ​സ കാ​സിം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​സ്തി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - GDRFA and DIFC join hands
