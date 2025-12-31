Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:01 AM IST

    എ.​ഐ ഗ​വ​ർ​ണ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നേ​ടി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    എ.​ഐ ഗ​വ​ർ​ണ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നേ​ടി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ എ.​ഐ ഗ​വ​ർ​ണ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​ ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മാ​യ ഐ.​എ​സ്.​ഒ/​ഐ.​ഇ.​സി 42001:2023 എ.​ഐ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ സി​സ്റ്റം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും താ​മ​സ-​കു​ടി​യേ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും റെ​സി​ഡ​ൻ​സി-​എ​ൻ​ട്രി വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് (ബി.​എ​സ്.​ഐ) ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ഡി​റ്റു​ക​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലെ ഡ​ച്ച് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്​ പൂ​ർ​ണ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ഉ​പ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ.​ഐ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വീ​ക​ര​ണം, ഡാ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പൊ​തു​ജ​ന വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് എ.​ഐ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യെ സേ​വ​ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റും.​ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും നൈ​തി​ക​വു​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

