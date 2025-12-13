Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 13 Dec 2025 6:25 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 6:26 AM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ടി 20 ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ജ​യം

    ഒ​മാ​നെയാണ് തോ​ൽ​പ്പിച്ചത്
    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ടി 20 ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ജ​യം
    യു.​എ.​ഇ വ​നി​ത ടീം ​ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​ടെ

    ദു​ബൈ: ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്‍റി20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ.​യും കു​വൈ​ത്തും ആ​ദ്യ ജ​യം കു​റി​ച്ചു. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഒ​മാ​ന് ആ​ദ്യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ തോ​ൽ​വി രു​ചി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നെ വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഒ​മാ​ൻ 19.1 ഓ​വ​റി​ൽ 63 റ​ൺ​സി​ന് ഓ​ൾ​ഔ​ട്ടാ​യി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ യു.​എ.​ഇ ത​ക​ർ​ത്ത​ടി​ച്ച് വെ​റും 5.4 ഓ​വ​റി​ൽ വി​ക്ക​റ്റൊ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി. 86 പ​ന്ത് ശേ​ഷി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ജ​യം. യു.​എ.​ഇ​ക്കാ​യി ഇ​ഷ ഓ​സ 43 റ​ൺ​സും ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട് പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ 68 റ​ൺ​സി​നാ​യി​രു​ന്നു കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് അ​ഞ്ചു​വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 160 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഖ​ത്ത​ർ 16.2 ഓ​വ​റി​ൽ 92 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സൗ​ദി​യെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും നേ​രി​ടും.

    TAGS:GCCchampionshipUAEWomen's T20
