Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:59 AM IST

    ജി.സി.സി റെയിൽപാത 2030ൽ പൂർത്തിയാകും

    ആ​റ്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​ക്ക്​ 2,120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ളം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​പാ​ത 2030 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും.അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ റെ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലാ​ണ്​ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത പാ​ത​ക്ക്​ 2,120 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ണ്ടാ​കും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പാ​ത നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ലു​മാ​യാ​ണ്​ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക. യു.​എ.​ഇ​യെ​യും ഒ​മാ​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ഫീ​ത്​ റെ​യി​ൽ പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്രാ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ച​ര​ക്ക്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും പാ​ത​യി​ൽ ഓ​ടും. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​പ​രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും മ​റ്റു ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​കും.അ​തു​പോ​ലെ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 20 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യി​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ത​ന്നെ എ​മി​​​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. 2009ലാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​പാ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്രാ​ഥ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ സൗ​ദി​യി​ലെ ദ​മ്മാം വ​ഴി ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കും ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലേ​ക്കും നീ​ളു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കും ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പാ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കി​ങ്​ ഹ​മ​ദ്​ കോ​സ്​​വേ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ സൗ​ദി​യും ബ​ഹ്​​റൈ​നും ത​മ്മി​ൽ പാ​ത ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ജി.​സി.​സി പാ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​ര​ടി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച റെ​യി​ൽ​വേ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ പു​തി​യ പാ​ത​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

