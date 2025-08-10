Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Aug 2025 11:30 AM IST
    10 Aug 2025 11:30 AM IST

    ഗ​സ്സ​ക്ക് ജീ​വ​ജ​ലം; പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ഏ​ഴു കി.​മീ. നീ​ള​ത്തി​ൽ​ കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    ഗ​സ്സ​ക്ക് ജീ​വ​ജ​ലം; പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ​കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ്​ ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    ദു​ബൈ: യു​ദ്ധം ത​ക​ർ​ത്ത ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ യു.​എ.​ഇ സം​ഘം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കോ​സ്റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് വാ​ട്ട​ർ യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ജ​ല വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്.

    റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ന്‍റെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ നി​ർ​മി​ച്ച കു​ടി​വെ​ള്ള സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ൽ​മ​വാ​സി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ. വീ​ടും ത​ണ​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​റ് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ദാ​ഹ​ജ​ല​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. നി​ർ​മാ​ണ​ജോ​ലി​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും താ​മ​സി​യാ​തെ കു​ടി​വെ​ള്ള​വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നെ​ത്തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ അ​റു​തി​യാ​കും. കൂ​ടാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദാ​ത്ത മാ​തൃ​ക​യാ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഗ​സ്സ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഷി​വ​ർ​ല​സ്​ നൈ​റ്റ്​ 3 സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യും. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ യു.​എ.​ഇ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ​താ​മ​സ ​ടെ​ന്‍റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​നേ​കം സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

