Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:13 AM IST

    ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്‍റേത്​ -ടി.സിദ്ദീഖ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്‍റേത്​ -ടി.സിദ്ദീഖ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സ് ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റേ​താ​ണെ​ന്നും അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​യ ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ. നാ​സ​ർ, ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ല്ലി​പ്ര, സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു​രാ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ചെ​ക്യാ​ട്, ഷം​ഷീ​ർ നാ​ദാ​പു​രം, അ​ഡ്വ. രാ​ജു ഡാ​നി​യേ​ൽ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ക​റു​ത്താ​ക്ക, പ്ര​ദീ​പ്‌ ‌കോ​ശി, ആ​രി​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജി​ജോ കാ​ർ​ത്തി​ക​പ​ള്ളി, ബാ​ഫ​ക്കി ഹു​സൈ​ൻ, ജി​ൻ​സി മാ​ത്യു, നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജീ​സ് തോ​മ​സ്, അ​ഡ്വ. സി​ജോ ജോ​സ​ഫ്, നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ഴ​വൂ​ർ, അ​നീ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ്, നൗ​ഫ​ൽ സൂ​പ്പി, രാ​ജീ​വ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​യൂ​ബ് മൂ​സ, ആ​സി​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഏ​റാ​മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പാ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ജീ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Gandhian philosophies are of peace - T. Siddique
    Similar News
    Next Story
    X