    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 6:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 6:18 AM IST

    ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നും പ്ര​സ​ക്തം ; ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍

    ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നും പ്ര​സ​ക്തം ; ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍
    ഗാ​ന്ധി സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍

    ഡോ. ​ദീ​പ​ക് മി​ത്ത​ലി​നെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ക്കാ​ല​ത്തും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത് അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​വീ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഡോ. ​ദീ​പ​ക് മി​ത്ത​ല്‍.

    ഗാ​ന്ധി സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​നം. പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖേ​ന ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ന​വീ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. ഗാ​ന്ധി​സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​ടി.​വി ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ ഖാ​ദി ഷാ​ള്‍ അ​ണി​യി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​റെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​യു. ഇ​ര്‍ഷാ​ദ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത് പൊ​തു​വാ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് അം​ബാ​സ​ഡ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

