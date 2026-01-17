Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:18 AM IST

    പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ‘ഗ​ഗ​ന​ചാ​രി’

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ പ്രി​യ നാ​യി​ക സു​മ​ല​ത അം​ബ​രീ​ഷ് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ‘ഗ​ഗ​ന​ചാ​രി’
    cancel
    camera_alt

    ‘ഗ​ഗ​ന​ചാ​രി’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി രാ​ധാ​ല​ക്ഷ്മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. സ​മീ​പം

    മ​ക​ൻ അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, ന​ടി സു​മ​ല​ത അം​ബ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​ശ​സ്ത മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ പി.​പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യം, സി​നി​മ, ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ‘ഗ​ഗ​ന​ചാ​രി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്നം ഒ​രു​ക്കി. കാ​മ​റ​യി​ലൂ​ടെ പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച​ക​ളും എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച വ​രി​ക​ളും ക​ഥ​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട് കാ​ല​മേ​റെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഇ​ന്നും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ പ്രി​യ നാ​യി​ക സു​മ​ല​ത അം​ബ​രീ​ഷ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി രാ​ധാ​ല​ക്ഷ്മി​യും മ​ക​ൻ അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ​നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​റാ​യി ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ പ​ത്മ​രാ​ജ​നോ​ട് താ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച നാ​ട്ടു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​തെ​ന്നും, അ​തി​ൽ മി​ക്ക​തും പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യും പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ സ​ര​സ​രൂ​പേ​ണ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. അ​ച്ഛ​ൻ ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ മ​ക​ൻ അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ചി​ത്ര​ത്തെ റി​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ൽ​പ​ത് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട ശേ​ഷം ഇ​ങ്ങ​നെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത ലോ​ക​ത്ത് വേ​റെ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ‘തൂ​വാ​ന​ത്തു​മ്പി​ക​ൾ’ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളെ​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കി സാ​ന്റ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ഉ​ദ​യ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം ഒ​രു​ക്കി. സി​ന​ർ​ജി ഇ​വ​ന്റ്സ് ഒ​രു​ക്കി​യ ഗ​ഗ​ന​ചാ​രി​യി​ൽ ആ​ർ.​ജെ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്, മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Gaganachari’ with the memories of Padmarajan
    Similar News
    Next Story
    X