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    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 9:52 AM IST

    എവറസ്റ്റിന്​ മുകളിൽ പാറി യു.എ.ഇ പതാക; ചരിത്രം കുറിച്ച്​ ഗബ്രി​യേൽ

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    എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി ദുബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന 17കാരൻ
    എവറസ്റ്റിന്​ മുകളിൽ പാറി യു.എ.ഇ പതാക; ചരിത്രം കുറിച്ച്​ ഗബ്രി​യേൽ
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    ഗബ്രിയേൽ മിഡിൽട്ടൺ

    ദുബൈ: എവറസ്റ്റ്​ കൊടമുടിക്ക്​​ മുകളിൽ യു.എ.ഇ പതാക പാറി ച്ച്​ ഒരു കൗമാരക്കാരൻ. ദുബൈയിൽ പ്രവാസിയായ പതിനേഴുകാരൻ ഗബ്രിയേൽ മിഡിൽട്ടൺ ആണ്​ ഈ അവിസ്മരണീയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്​. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരനെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ മിഡിൽട്ടൺ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. പിതാവും പ്രശസ്ത ടി.വി താരവുമായ ആന്‍റ്​ മിഡിൽട്ടണൊപ്പമാണ് ഗബ്രിയേൽ എവറസ്റ്റ്​ കീഴടക്കിയത്.

    17 വയസ്സും ഒരു മാസവും 28 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഗബ്രിയേൽ മെയ് 27ന് രാവിലെ 9.20ന് ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ നെറുകയിൽ എത്തിയത്. ടി.വി താരവും മുൻ റോയൽ മറീനുമായ ആന്‍റ്​ മിഡിൽട്ടൺ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ്​ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദുബൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്​. എട്ട് വർഷം മുമ്പ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറിയിട്ടുള്ള ആന്‍റ്​ ആണ് മകനെ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക്​ കൈപിടിച്ചത്.

    ‘കഠിനമായ വേദനക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഒടുവിൽ ഇത്രയധികം സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായ നിമിഷം ആ വേദനകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. അത് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു സന്തോഷമായി മാറുകയും ചെയ്തു. പിതാവ് മാതൃകയായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു’ -നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയേൽ പറയുന്നു.

    ‘ഈ നിമിഷം ലോകത്തിന്‍റെ നെറുകയിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്​ ഞാൻ. ഈ വികാരം ഞാൻ യു.എ.ഇയുമായും പങ്കുവെക്കുന്നു. യു.എ.ഇയോടുള്ള ആഴമേറിയ നന്ദിയുടെയും ആദരവിന്‍റെയും നിമിഷം കൂടിയാണിത്. എന്‍റെ ഭാര്യയെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി. എനിക്കും മകൻ ഗബ്രിയേലിനും ഒരു ആശങ്കയുമില്ലാതെ ലോകത്തിന്‍റെ നെറുകയിലേക്ക് കയറാനുള്ള മാനസിക സമാധാനം യു.എ.ഇ നൽകി’ -നാല് കുട്ടികളുടെ പിതാവായ ആന്‍റ്​​ മകന്‍റെ അഭിമാന നേട്ടത്തിൽ യു.എ.ഇക്ക്​ ആദരമർപ്പിച്ചു.

    മിഡിൽട്ടൺ കുടുംബം മുഴുവൻ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെ ഒരുമിച്ചാണ് ട്രെക്കിങ്​ നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം ആന്‍റ്​ ഭാര്യയെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും താഴേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഗബ്രിയേലിനൊപ്പം കൊടുമുടി കയറാൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:Mount EverestUAEachievementUAE flagLife Men
    News Summary - Gabriel makes history by flying the UAE flag over Mount Everest
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