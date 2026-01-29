Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Jan 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 8:35 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ സം​സ്കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​യും
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ സം​സ്കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: മൃ​ത​ദേ​ഹ സം​സ്കാ​ര-​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ‘വ​യാ​ക്കും’ (നി​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം) എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മൃ​ത​ദേ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ 70 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘വ​യാ​ക്കും’ പാ​ക്കേ​ജെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ സം​സ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നി​ല​വി​ല്‍ നി​ഷ്ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പു​തി​യ പാ​ക്കേ​ജി​ല്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഉ​റ്റ​വ​ര്‍ക്ക് സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്താ​തെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. വി​വി​ധ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് സം​രം​ഭം. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, റാ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം. ഇ​തു​വ​ഴി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഉ​റ്റ​വ​ര്‍ക്ക് രേ​ഖ​ക​ള്‍ക്കാ​യി പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​കും. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​ര​ണ​വി​വ​രം നേ​രി​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കാ​നും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. ന​വീ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വ​ഴി മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള അ​നു​മ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഫ​ലം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് പു​തി​യ സേ​വ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഒ​രൊ​റ്റ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ലൂ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി അ​വ​രു​ടെ മാ​ന​സി​ക ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ന്‍ഗ​ണ​നാ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ര്‍ത്തു​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. മ​ര​ണ​മ​ട​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഉ​റ്റ​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പാ​ക്കേ​ജ് രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ന​ട​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ കൗ​ണ്‍സി​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​മാ​നു​ഷി​ക സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന്​ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Funeral procedures eased in Ras Al Khaimah
