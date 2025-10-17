Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജൈടെക്സില്‍ ഫുജൈറയുടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 5:51 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 5:51 AM IST

    ജൈടെക്സില്‍ ഫുജൈറയുടെ പവിലിയന്‍ ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ജൈടെക്സില്‍ ഫുജൈറയുടെ പവിലിയന്‍ ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel
    camera_alt

    ഫു​ജൈ​റ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി ഫു​ജൈ​റ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ പ​വി​ലി​യ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: ജൈ​ടെ​ക്സി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ പ​വി​ലി​യ​ന്‍. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 13 സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഫു​ജൈ​റ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ്, ഫു​ജൈ​റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ദി​ബ്ബ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഫു​ജൈ​റ ഫി​നാ​ന്‍സ്, ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ മീ​ഡി​യ, ജി​യോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ്, നാ​ചു​റ​ല്‍ റി​സോ​ഴ്സ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ 35 നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഫു​ജൈ​റ പ​വി​ലി​യ​ൻ സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

    ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ഫു​ജൈ​റ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഡെ​റാ​യ സ്പീ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ല​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നും ഫു​ജൈ​റ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫു​ജൈ​റ നാ​ചു​റ​ൽ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ര​ണ്ട് നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ട്സ്ആ​പ് ഫോ​ർ ബി​സി​ന​സും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ത​ൽ​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​മാ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​മാ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ചാ​ന​ലും സ്ഥാ​പ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫു​ജൈ​റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ഫു​ജൈ​റ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി. ഫു​ജൈ​റ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്മാ​ർ​ട്ട് ഏ​വി​യേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ സി​സ്റ്റ​വും (എ.​എം.​എ​സ്) വ്യോ​മ​യാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GitexfujairahgulfUAE
    News Summary - Fujairah's pavilion stands out at GITEX
    Similar News
    Next Story
    X