    date_range 6 Nov 2025 6:46 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 6:46 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ശ​നി​യാ​ഴ്ച

    ഫു​ജൈ​റ സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ശ​നി​യാ​ഴ്ച
    ഫു​ജൈ​റ: ഫു​ജൈ​റ സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ള്ളി​യു​ടെ ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്രം ഫു​ജൈ​റ യു.​എ.​ഇ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ 5.30ന് ​ദേ​വാ​ല​യ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തും.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഭ​ക്ഷ​ണ​മേ​ള​യും വി​വി​ധ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ മെ​റി​ൻ ഗ്രി​ഗ​റി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, നി​സ്സാം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, റെ​ജി​ൻ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും കോ​മ​ഡി ഷോ, ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന്​ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​സ​ന്തോ​ഷ് സാ​മു​വേ​ലും ഹാ​ർ​വ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ത്യു പി.​ഡി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

