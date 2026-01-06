Begin typing your search above and press return to search.
    ഫു​ജൈ​റ നോ​ർ​ത്ത് സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ദി​ബ്ബ സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഫു​ജൈ​റ നോ​ർ​ത്ത് സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ദി​ബ്ബ സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഫു​ജൈ​റ നോ​ർ​ത്ത് സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദി​ബ്ബ: ‘വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ നോ​ർ​ത്ത്സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ദി​ബ്ബ​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. എ​ൺ​പ​തോ​ളം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ദി​ബ്ബ സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ സെ​ക്ട​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ബ്ബാ​ർ മൗ​ല​വി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് അം​ഗം സാ​ബി​ത് വാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​കു​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ജ​ലീ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖി പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​യീ​ദ് സ​അ​ദി, അ​ഫ​സ​ൽ, നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജാ​ബി​ർ സ​ഖാ​ഫി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​ബാ​രി, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​സീം മ​ട​ക്ക​ര, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഷ​മീ​ന ട്രേ​ഡി​ങ്‌ ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പി. ​വാ​സു, ദി​ബ്ബ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​ലേ​ക്ക് (അ​ണ്ട​ർ12) സെ​ല​ക്ഷ​ൻ നേ​ടി​യ മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​ഫീ​ർ കാ​യ​ക്കൊ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

