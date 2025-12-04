Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:06 AM IST

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്
    ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും സു​ന്ദ​ര​മാ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വ​ശ്യ​ത​യു​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ പൊ​ക്കി​ൾ​കൊ​ടി ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് പു​രാ​ത​ന കാ​ലം തൊ​ട്ടേ ഉ​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ബാ​റ​ക് കോ​ക്കൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ ഫെ​ഡ​റ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ശൈ​ഖ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ ക​അ​ബി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. വേ​ൾ​ഡ്​ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ യു.​കെ. റാ​ഷി​ദ് ജാ​തി​യേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ്, ഐ.​എ​സ്.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​ർ നാ​സി​റു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഞ്ജീ​വ് മേ​നോ​ൻ, കെ.​എം.​സി.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​ർ വി.​എം. സി​റാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം മു​സ്ത​ഫ താ​ണി​ക്ക​ലും അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ ഫ​ല​യും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഗാ​യ​ക​രാ​യ ആ​സി​ഫ് കാ​പ്പാ​ടും എം.​എ. ഗ​ഫൂ​റും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ നി​ലാ​വും വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗി​ര​യ്യ, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സി​ദ്ധീ​ഖ് ടി.​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, ഇ​ബ്രാ​ഹീം ആ​ല​മ്പാ​ടി, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു മ​ല​പ്പു​റം, അ​സീ​സ് ക​ട​മേ​രി, റാ​ഷി​ദ് മ​സാ​ഫി, ഹ​ബീ​ബ് ക​ട​വ​ത്ത്, ജ​സീ​ർ എം.​പി.​എ​ച്ച്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​യൂ​ബ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഷ​ഫീ​ക് മ​ല​പ്പു​റം, നാ​സ​ർ ദി​ബ്ബ, ഹ​നീ​ഫ് കൊ​ക്ക​ച്ചാ​ൽ, ഷാ​ജി കാ​സ​ർ​കോ​ട്, നി​സാ​ർ ക​ൽ​ബ, ജാ​ഫ​ർ ക​പൂ​ർ, ഷം​സു വ​ലി​യാ​കു​ന്ന്, ഹ​സ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ, നൗ​ഷാ​ദ് കൊ​ല്ലം, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് അ​ൽ വ​ഹ്ദ, റ​ഹീം കൊ​ല്ലം, സു​ബൈ​ർ പ​യ്യോ​ളി, സു​ബൈ​ർ കോ​മ​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് ക​ൽ​ബ, മ​അ​റൂ​ഫ് തൃ​ശൂ​ർ, വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ന​സീ​മ റ​സാ​ഖ്, ന​ദീ​റ ജ​മാ​ൽ, സ​മീ​റ മ​നാ​ഫ്, റു​ബീ​ന ഉ​മ്മ​ർ, ബ​ർ​ഷാ​ന ആ​ഷി​ക്, ഫാ​ത്തി​മ റു​ബീ​ന, റാ​ഫി​ദ സു​ൽ​ത്താ​ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

