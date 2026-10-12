ഫുജൈറ, ഖോർഫക്കാൻ റോഡിലെ വേഗപരിധി 100 കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചു

ഫുജൈറ, ഖോർഫക്കാൻ റോഡിലെ വേഗപരിധി 100 കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: ഫുജൈറ-ഖോർഫക്കാൻ റോഡിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കായി പുതിയ വേഗപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഈ പാതയിലെ പരമാവധി വേഗപരിധി മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്ററിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്ററായി കുറക്കുമെന്ന് ഫുജൈറ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഊർജ-മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഫുജൈറ പൊലീസ് ജനറൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പുതിയ വേഗപരിധി കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും റോഡിലെ പുതിയ ട്രാഫിക് സൈനേജുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ഡ്രൈവർമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഈ റൂട്ടിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ പുതിയ വേഗതാപരിധിക്ക് അനുസൃതമായി വേഗം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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