Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:15 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​ 17ന്​; ​എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യെ ആ​ദ​രി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​ 17ന്​; ​എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യെ ആ​ദ​രി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    ‘ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​ 2026’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​ 2026’ ജ​നു​വ​രി 17ന്​ ​ഫു​ജൈ​റ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​ക്ക്​ ‘ഫു​ജൈ​റ ജു​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്​’ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ശൈ​ഖ്​ മ​ക്​​തൂം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യാ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​സു​ലൈ​മാ​ൻ ജാ​സിം, വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ്മ​ദ്​ റൂ​ഗ്​​ബാ​നി, ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ജു​മാ, പ്ലാ​നി​ങ്​ വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ർ​യം ഹാ​റൂ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​താ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ​ണ​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സും സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഞ്ജീ​വ്​ മേ​നോ​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​ഡ്വ. ന​സ്​​റു​ദ്ദീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ വി.​എ​സ്. സു​ഭാ​ഷ്​, അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്, നി​ഷാ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fujairahindia festM.A. Yusufaligulf news malayalam
    News Summary - Fujairah India Fest on 17th; M.A. Yusufali will be honored
    Similar News
    Next Story
    X